Полиция Нижнего Тагила рассказала подробности пропажи 33-летнего Павла Андриенкова

Вчера, 15 апреля, в полицию обратилась бывшая супруга пропавшего. Как сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское», сотрудники установили, что 21 марта Павел Андриенков отправился из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону на поезде, откуда затем поехал на автобусе в ДНР.

Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе.

Также сообщается, что в Нижнем Тагиле мужчина проживает на улице Ермака.

Напомним, на пропавшем были надеты черный длинный пуховик, спортивный костюм темно-синего цвета, а также темные кроссовки. Рост 178 см, нормальное телосложение. Волосы у мужчины короткие, русого цвета, глаза зеленые.