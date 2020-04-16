Полиция Нижнего Тагила рассказала подробности пропажи 33-летнего Павла Андриенкова
Сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское» разыскивают 33-летнего Павла Андриенкова, который пропал ещё в конце марта, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина может находиться в ДНР.
Вчера, 15 апреля, в полицию обратилась бывшая супруга пропавшего. Как сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское», сотрудники установили, что 21 марта Павел Андриенков отправился из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону на поезде, откуда затем поехал на автобусе в ДНР.
Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе.
Также сообщается, что в Нижнем Тагиле мужчина проживает на улице Ермака.
Напомним, на пропавшем были надеты черный длинный пуховик, спортивный костюм темно-синего цвета, а также темные кроссовки. Рост 178 см, нормальное телосложение. Волосы у мужчины короткие, русого цвета, глаза зеленые.
Граждан, кому известна информация о пропавшем мужчине, просьба позвонить в дежурную часть ОП 16 по телефону 8 (3435) 976402 или на линию 02.