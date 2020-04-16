В Екатеринбурге банда грабила мужчин, завлекая на свидание с девушкой

Согласно информации пресс-группы УМВД РФ по Екатеринбургу, 13 апреля в районе Уралмаша банда молодых людей напала на двух мужчин с разницей в несколько минут. Позже выяснилось, что оба пострадавших шли на встречу с одной и той же девушкой, с которой познакомились в сети. У мужчин отобрали сотовые телефоны, деньги, банковские карты. Ущерб составил 14 тысяч и 104 тысяч рублей.