В Екатеринбурге при демонтаже кирпичной колонны в ресторане умер мужчина

Мужчина убирал строительный мусор после ремонта подвала. При этом он не состоял в трудовых отношениях с подрядчиком. Как пояснили в СК, по предварительными данным, 41-летний мужчина умер из-за падения на него кирпичной колонны. Также там рассказали, что погибший решил демонтировать строение самостоятельно.