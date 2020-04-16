В Екатеринбурге при демонтаже кирпичной колонны в ресторане умер мужчина
Сегодня, 22:17ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге следственный комитет начал проверку в связи со смертью мужчины, на которого упала кирпичная колонна в здании ресторана, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина убирал строительный мусор после ремонта подвала. При этом он не состоял в трудовых отношениях с подрядчиком. Как пояснили в СК, по предварительными данным, 41-летний мужчина умер из-за падения на него кирпичной колонны. Также там рассказали, что погибший решил демонтировать строение самостоятельно.
СКР выполняет проверочные мероприятия для установления обстоятельств случившегося.
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