В Нижней Туре во время капремонта жилого дома строители обнаружили мину
Сегодня, 23:31ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижней Туре в подъезде жилого дома была обнаружена мина, пишет «Комсомольская правда».
Во время капремонта, приводящегося в доме, строители нашли мину. На место выезжали саперы. Полицейские попросили всех жильцов дома прокинуть квартиры на время работы саперов. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мина не представляла опасности.
Это оказалась болванка, пояснил Горелых.
Находку из подъезда забрали.
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