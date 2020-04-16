В Нижней Туре во время капремонта жилого дома строители обнаружили мину

Во время капремонта, приводящегося в доме, строители нашли мину. На место выезжали саперы. Полицейские попросили всех жильцов дома прокинуть квартиры на время работы саперов. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мина не представляла опасности.