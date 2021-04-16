200 грамм наркотиков изъято у мужчины из Нижнего Тагила

200 грамм наркотиков изъято у мужчины из Нижнего Тагила
Сегодня, 11:55ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Наркотические средства изъяты у мужчины из Нижнего Тагила. У задержанного хранилась крупная партия наркотических средств.

Мужчина из Нижнего Тагила задержан по подозрению в хранении наркотических средств. У него изъято 200 грамм наркотиков.

Оперативное мероприятие было запланировано сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с патрульными полицейскими. В ходе операции на улице Садоводов было остановлено авто марки Chevrolet Aveo. По данным силовиков, у владельца автомобиля находятся на хранении запрещенные вещества.

За рулем был 35-летний мужчина. В машине были обнаружены шприц с жидкостью. В квартире подозреваемого, в присутствии понятых, обнаружены комкообразные вещества кремового цвета в крупном размере.

Экспертиза показала, что данное вещество, героин. Дополнительно, четыре пакета вещества было обнаружено в куртке нарушителя.

Ранее мужчина привлекался к ответственности за подобные правонарушения и в 2017 году освободился из мест лишения свободы.

По данному инциденту МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ (Хранение наркотических средств в крупном размере). Данная статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в отношении двоих сотрудников полиции следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбург областного СКР возбужден ряд уголовных дел. Их подозревают в осуществлении незаконного оборота наркотиков, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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