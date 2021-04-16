200 грамм наркотиков изъято у мужчины из Нижнего Тагила

Оперативное мероприятие было запланировано сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с патрульными полицейскими. В ходе операции на улице Садоводов было остановлено авто марки Chevrolet Aveo. По данным силовиков, у владельца автомобиля находятся на хранении запрещенные вещества.