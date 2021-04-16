22-летний парень с когнитивным расстройством пропал в Нижнем Тагиле

22-летний парень с когнитивным расстройством пропал в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:36ПроисшествияФото: ИА «Все новости»
Родные и сотрудники полиции разыскивают 22-летнего парня, который пропал в Нижнем Тагиле 13 апреля. Молодой человек страдает когнитивным расстройством.

22-летний Николай Ганцев после конфликта с родными ушел из дома на улице Чайковского в Дзержинском районе, оставив документы и телефон.

Парень живет с семьей в частном доме, как сообщили ИА «Все новости» родные, у него когнитивное расстройство.

Искали на даче, но никто из местных его не видел. Предположили, что мог уехать в Ирбит, где раньше жил. Но и там следов не обнаружилось,рассказали родственники.

С заявлением в полицию семья обратилась накануне, 15 апреля. К поискам подключились сотрудники правоохранительных органов.

Приметы Николая Ганцева: среднего телосложения, рост около 150 сантиметров, темно-русые короткие волосы, карие глаза, носит очки. В день, когда ушел из дома, был одет в красную ветровку, черные спортивные штаны, белую бейсболку.

Сообщить информацию о местонахождении тагильчанина можно по линии 02 или по телефону 8-908-906-39-76.

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