22-летний парень с когнитивным расстройством пропал в Нижнем Тагиле

22-летний Николай Ганцев после конфликта с родными ушел из дома на улице Чайковского в Дзержинском районе, оставив документы и телефон.
Парень живет с семьей в частном доме, как сообщили ИА «Все новости» родные, у него когнитивное расстройство.
Искали на даче, но никто из местных его не видел. Предположили, что мог уехать в Ирбит, где раньше жил. Но и там следов не обнаружилось,рассказали родственники.
С заявлением в полицию семья обратилась накануне, 15 апреля. К поискам подключились сотрудники правоохранительных органов.
Приметы Николая Ганцева: среднего телосложения, рост около 150 сантиметров, темно-русые короткие волосы, карие глаза, носит очки. В день, когда ушел из дома, был одет в красную ветровку, черные спортивные штаны, белую бейсболку.
Сообщить информацию о местонахождении тагильчанина можно по линии 02 или по телефону 8-908-906-39-76.