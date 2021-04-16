Деньги фондов «Живи, малыш» и «Город без наркотиков» застряли в банке «Нейва»

На счету благотворительного фонда «Живи, малыш» в банке «Нейва» лежало порядка 1,2 миллиона рублей, несколько тысяч застряли на счетах и у «Города без наркотиков», передает портал 66.ru.
Юрлица не попадают под систему страхования вкладов. Сначала мы должны встать в реестр кредиторов, а это может растянуться на годы,прокомментировал изданию руководитель фонда «Живи, малыш» Егор Бычков.
Напомним, 16 апреля 2021 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва». Причиной послужили нарушения законодательства, регулирующего работу банковских систем.