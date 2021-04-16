Деньги фондов «Живи, малыш» и «Город без наркотиков» застряли в банке «Нейва»

Деньги фондов «Живи, малыш» и «Город без наркотиков» застряли в банке «Нейва»
Сегодня, 13:34ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Деньги свердловских благотворительных фондов «Живи, малыш» и «Город без наркотиков» застряли в банке «Нейва». Речь идет о сумме свыше 1 миллиона рублей.

На счету благотворительного фонда «Живи, малыш» в банке «Нейва» лежало порядка 1,2 миллиона рублей, несколько тысяч застряли на счетах и у «Города без наркотиков», передает портал 66.ru.

Юрлица не попадают под систему страхования вкладов. Сначала мы должны встать в реестр кредиторов, а это может растянуться на годы,прокомментировал изданию руководитель фонда «Живи, малыш» Егор Бычков.

Напомним, 16 апреля 2021 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва». Причиной послужили нарушения законодательства, регулирующего работу банковских систем.

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Екатеринбург
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