Девочка из Лесного покончила с собой

Тело 12-летней учащейся школы № 67 города Лесного, нашли в двух километрах от поселка Горный. Перед смертью она записала и отправила маме прощальное видео, сообщает «КП-Екатеринбург».
Ребенка начали искать, когда она не появилась в школе. Директор образовательной организации оповестила о неявке, после чего дело было передано полиции.
Семья погибшей благополучная, на учете в органах ПДН не состояла.
По инциденту Следственным комитетом заведено уголовное дело по ч.2 ст. 110 УК РФ (Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего). Подозреваемых пока нет. Знакомые семьи, в которой случилась трагедия, подтвердили факт гибели ребенка, но комментировать случившееся отказались.
Напомним, ученик гимназии № 35 покончил с собой в Екатеринбурге. Тело мальчика обнаружили его родители. Инцидент произошел 19 февраля. По словам знакомых, подросток был уравновешенным и спокойным, но накануне он расстался с девушкой.