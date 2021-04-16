Девочка из Лесного покончила с собой

Напомним, ученик гимназии № 35 покончил с собой в Екатеринбурге. Тело мальчика обнаружили его родители. Инцидент произошел 19 февраля. По словам знакомых, подросток был уравновешенным и спокойным, но накануне он расстался с девушкой.