Эвакуирован драмтеатр в Нижнем Тагиле из-за подозрительного пакета

Причиной эвакуации, прошедшей утром 16 апреля, стал подозрительный пакет, который сотрудники драматического театра обнаружили у сцены, передает АН «Между строк».
О находке они сообщили в полицию.
На месте происшествия работали представители правоохранительных органов и спасатели, а все работники культурного учреждения эвакуированы.
Наши монтировщики оставили пакет под сценой, но сейчас полиция уже уехала. У нас это часто бывает, прокомментировала инцидент изданию директор театра Ольга Анисимова.
В данный момент драмтеатр вернулся к обычному режиму работы.
Напомним, вечером 15 апреля пожарные эвакуировали жителей многоэтажного дома из-за возгорания в одной из квартир на улице Захарова в Нижнем Тагиле.