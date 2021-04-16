Эвакуирован драмтеатр в Нижнем Тагиле из-за подозрительного пакета

Эвакуирован драмтеатр в Нижнем Тагиле из-за подозрительного пакета
Сегодня, 11:11ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Эвакуирован драмтеатр на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле из-за подозрительного пакета. На месте работали полиция и МЧС.

Причиной эвакуации, прошедшей утром 16 апреля, стал подозрительный пакет, который сотрудники драматического театра обнаружили у сцены, передает АН «Между строк».

О находке они сообщили в полицию.

На месте происшествия работали представители правоохранительных органов и спасатели, а все работники культурного учреждения эвакуированы.

Наши монтировщики оставили пакет под сценой, но сейчас полиция уже уехала. У нас это часто бывает, прокомментировала инцидент изданию директор театра Ольга Анисимова.

В данный момент драмтеатр вернулся к обычному режиму работы.

Напомним, вечером 15 апреля пожарные эвакуировали жителей многоэтажного дома из-за возгорания в одной из квартир на улице Захарова в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Нижний Тагил
происшествиеэвакуацияобществодрамтеатрНижний Тагил
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