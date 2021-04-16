Из-за закрытых ворот скорая помощь не могла выехать из школы 7 минут в Нижнем Тагиле

Скорая помощь с мигалками не могла выехать вечером 15 апреля с территории школы № 20 на Вагонке в Нижнем Тагиле около семи минут из-за закрытых ворот.

Жителя Дзержинского района Нижнего Тагила удивили звуки сирены скорой помощи, которая стояла у ворот школы № 20 на улице Алтайская, 35 в Нижнем Тагиле 15 апреля около 22.00. Он снял видео, на котором автомобиль не мог выехать с территории учебного учреждения и стоял с включенными мигалками около семи минут перед закрытыми автоматическими воротами. Видео: TagilCity.ru Это обычное дело, после того, как такие ворота сделали. Там и автобус школьный по полчаса стоит, чтобы выехать или заехать, рассказал редакции TagilCity.ru Андрей. Директор школы № 20 Марина Уткина обещала журналисту TagilCity.ru разобраться с ситуацией и предоставить информацию о том, что делала скорая помощь в вечернее время на территории учебного заведения и почему ворота долгое время не открывали, позднее. У нас в учреждении есть еще одна юридическая организация в здании бассейна. Возможно они вызывали скорую помощь. Но у них также есть пульт, с которых они могут открывать ворота. Будем разбираться, пояснила директор журналисту.

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