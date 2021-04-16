Легковушка сбила школьника на самокате в Первоуральске

Инцидент произошел 15 апреля по улице Ватутина. Водителем Renault был сбит 14-летний школьник на самокате. Мальчик переезжал дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает Е1.
После наезда на пешехода, водитель самостоятельно доставил подростка в городскую больницу. Медицинскими работниками у ребенка диагностированы травмы.
За рулем автомобиля находился 32-летний местный житель. Он уже привлекался к административным наказаниям. В 2020 году на его имя выписано 17 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Инспекторам ДПС мужчина сообщил, что скорость автомобиля была соблюдена, 40 км/ч. Водитель уточняет, что не увидел пешехода. Его ослепило солнце и он не заметил зеленый сигнал светофора для пешеходов и переезжавшего дорогу мальчика.
В отношении мужчины составлен протокол о нарушении ПДД в части ст.12.18 и ч.1 ст.12.12 КоАП РФ (проезд на красный свет и нарушение требования уступить дорогу пешеходу).
Напомним, курьер «Яндекс.Еда» на велосипеде, проезжая по улице Малышева в Екатеринбурге, столкнулся с автомобилем Nissan и скрылся.