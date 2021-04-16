Легковушка сбила школьника на самокате в Первоуральске

За рулем автомобиля находился 32-летний местный житель. Он уже привлекался к административным наказаниям. В 2020 году на его имя выписано 17 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Инспекторам ДПС мужчина сообщил, что скорость автомобиля была соблюдена, 40 км/ч. Водитель уточняет, что не увидел пешехода. Его ослепило солнце и он не заметил зеленый сигнал светофора для пешеходов и переезжавшего дорогу мальчика.