Один погиб и четверо пострадали в массовом ДТП с большегрузами на Тюменской трассе

На автодороге Екатеринбург — Тюмень в массовом ДТП с пятью автомобилями, в том числе большегрузами, погиб человек и еще четверо получили травмы.

Авария произошла на участке трассы между Талицей и Тугулымом утром 16 апреля. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели. В результате ДТП один из участников получил смертельные травмы. Еще четверо пострадали, им понадобилась медицинская помощь, сообщили Е1 в областном ГИБДД. В Госавтоинспекции пояснили, что подробности аварии будут позже. Но движение на участке трассы затруднено и сотрудники ГИБДД регулируют движение. Напомним, утром 5 апреля три человека погибли в лобовом ДТП под Нижним Тагилом. 28-летний водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком. Три человека погибли в лобовом ДТП под Нижним Тагилом

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