Один погиб и четверо пострадали в массовом ДТП с большегрузами на Тюменской трассе

Авария произошла на участке трассы между Талицей и Тугулымом утром 16 апреля.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели.
В результате ДТП один из участников получил смертельные травмы. Еще четверо пострадали, им понадобилась медицинская помощь, сообщили Е1 в областном ГИБДД.
В Госавтоинспекции пояснили, что подробности аварии будут позже. Но движение на участке трассы затруднено и сотрудники ГИБДД регулируют движение.
Напомним, утром 5 апреля три человека погибли в лобовом ДТП под Нижним Тагилом. 28-летний водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком.