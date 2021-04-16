Подозревается родственник: труп женщины с огнестрельными ранениями найден в Тагиле

Подозревается родственник: труп женщины с огнестрельными ранениями найден в Тагиле
Сегодня, 19:16ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мужчина подозревается в убийстве своей 53-летней родственницы из огнестрела в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел 15 апреля на улице Коминтерна.

Труп с двумя огнестрельными ранениями был обнаружен во второй половине дня в квартире женщины, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила. В преступлении подозревается родственник погибшей. 15 апреля он также был задержан местными полицейскими.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Напомним, 14 апреля стало известно, что двум жителям поселка Белоярский было предъявлено обвинение в двойном убийстве. По версии следствия, во время инцидента мужчины орудовали ножами.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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