Полицейский осужден за вымогательство 140 тысяч у салона красоты в Екатеринбурге

О неправомерных действиях стража правопорядка в УФСБ сообщила сама директор салона красоты, где ранее участковый уполномоченный отдела полиции № 5 Екатеринбурга выявил нарушения.
За то, что он закроет глаза на поддельные медицинские книжки у работников, обнаруженные им в ходе проверки, полицейский просил вознаграждение в размере 140 тысяч рублей.
Операция была проведена днем 11 августа 2020 года в одном из домов по улице Белинского в Екатеринбурге, где подсудимый получил взятку, после чего его задержали оперативники ФСБ. Под гнетом неопровержимых улик подсудимый признал свою вину,рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
В итоге участкового уволили из органов по отрицательным мотивам, а его руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ленинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного 290 статьей УК РФ (получение взятки за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя).
Экс-полицейскому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.
Напомним, в отношении двоих сотрудников полиции в СКР возбужден ряд уголовных дел. Их подозревают в осуществлении незаконного оборота наркотиков