Полицейский осужден за вымогательство 140 тысяч у салона красоты в Екатеринбурге

Операция была проведена днем 11 августа 2020 года в одном из домов по улице Белинского в Екатеринбурге, где подсудимый получил взятку, после чего его задержали оперативники ФСБ. Под гнетом неопровержимых улик подсудимый признал свою вину,рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.