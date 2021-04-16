Полицейский осужден за вымогательство 140 тысяч у салона красоты в Екатеринбурге

Полицейский осужден за вымогательство 140 тысяч у салона красоты в Екатеринбурге
Сегодня, 14:59ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Участковый уполномоченный полиции из Екатеринбурга признан виновным во взяточничестве. Мужчина вымогал деньги у руководителя салона красоты за сокрытие факта наличия поддельных медкнижек у сотрудников.

О неправомерных действиях стража правопорядка в УФСБ сообщила сама директор салона красоты, где ранее участковый уполномоченный отдела полиции № 5 Екатеринбурга выявил нарушения.

За то, что он закроет глаза на поддельные медицинские книжки у работников, обнаруженные им в ходе проверки, полицейский просил вознаграждение в размере 140 тысяч рублей.

Операция была проведена днем 11 августа 2020 года в одном из домов по улице Белинского в Екатеринбурге, где подсудимый получил взятку, после чего его задержали оперативники ФСБ. Под гнетом неопровержимых улик подсудимый признал свою вину,рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

В итоге участкового уволили из органов по отрицательным мотивам, а его руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ленинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного 290 статьей УК РФ (получение взятки за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя).

Экс-полицейскому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в отношении двоих сотрудников полиции в СКР возбужден ряд уголовных дел. Их подозревают в осуществлении незаконного оборота наркотиков

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Екатеринбург
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