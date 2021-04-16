После пожара с тремя пострадавшими детьми в школе Екатеринбурга идут проверки

После пожара с тремя пострадавшими детьми в школе Екатеринбурга идут проверки
Сегодня, 16:41ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
В связи с травмированием трех учащихся во время возгорания в раздевалке школы № 19 в Екатеринбурге в прокуратуре и СКР организовали проверки.

Степень тяжести вреда здоровью, которую получили дети, надышавшись дымом, в настоящее время устанавливается, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Специалистам предстоит не только выяснить обстоятельства инцидента, но и дать оценку действиям руководителя и персонала образовательной организации на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья обучающихся.

Согласно первоначальным сведениям, задымление могло произойти из-за неосторожных действий с огнем одного из учеников в помещении раздевалки. На месте происшествия выполняются необходимые проверочные мероприятия, рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По результатам проверок при наличии оснований будут приняты процессуальное решение СКР и меры прокурорского реагирования.

Напомним, 16 апреля трое учеников госпитализированы в результате в больницу в Екатеринбурге. Они надышались дымом в результате пожара в школе № 19 в Академическом районе.

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