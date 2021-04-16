Потерявшая в пожаре пятерых детей свердловчанка раскрыла подробности трагедии

31-летняя Тамара, которая потеряла в пожаре в поселке Бызово пятерых детей из семи, пообщалась с журналистами и раскрыла подробности трагедии.

По словам женщины, 14 апреля она допоздна помогала восьмилетней дочери с домашним заданием. Девочками закончила уроки и попросила маму лечь спать с ней и двухлетним Русланом. Ночью Тамара проснулась от запаха дыма. Она разбудила сожителя. Тот открыл дверь, но из-за этого огонь охватил комнату. Я быстрей-быстрей… Начала кричать: «Где вы, маленькие?» А сама ничего не слышу, не вижу. Я на ощупь выбралась из комнаты,рассказала свердловчанка изданию «КП-Екатеринбург». Чтобы спасти четырехлетнего Ярослава, женщина разбила окно и «выкинула» сына на улицу. Ее сожитель взял на руки полуторагодовалую Варю и выбежал с ней из дома. После этого строение начало разваливаться. По словам женщины, она не сумела спасти всех детей из-за дыма и паники. Также Тамара отметила, что возгорание не могло произойти из-за неисправности проводки или неосторожного обращения с огнем, поскольку она всегда контролировала этот вопрос. Я думаю, что нас подожгли. У нас в селе одна женщина состоит на учете за поджоги домов,отметила женщины. Еще она подозревает другого мужчину, который протыкал семье колеса машины и снимал регистрационные номера. Напомним, пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья с семью детьми, произошел в селе Бызово в ночь с 14 на 15 апреля. Двоих детей удалось спасти, пятеро погибли. Предварительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем. По факту гибели несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело. Пожар с пятью погибшими детьми под Нижним Тагилом. Что известно на данный момент

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