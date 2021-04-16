С матери-одиночки из Нижнего Тагила суд взыскал неустойку в 12 раз больше долга

С матери-одиночки из Нижнего Тагила суд взыскал неустойку в 12 раз больше долга
Сегодня, 17:26ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
С матери-одиночки из Нижнего Тагила, которой не удалось сохранить бизнес и пришлось обанкротиться, суд взыскал неустойку в 12 раз больше долга.

Тагильскую предпринимательницу суд признал банкротом за долг в 450 тысяч рублей и установил размер неустойки в 5,5 миллиона рублей, рассказал Е1 представитель общественной организации по защите прав потребителей «Блок-Пост» Дамир Садритдинов.

Ирина Гапонова из Нижнего Тагила занималась розничной торговлей обуви, но решила закрыть убыточный бизнес. За долги в августе 2020 года банк подал на нее в суд для банкротства вместо того, чтобы взыскать средства.

При этом женщина продолжала платить по одному из кредитов и к моменту судебного заседания общий долг составлял меньше 500 тысяч рублей.

Человека можно признать банкротом, если долг у него больше полумиллиона. Тем не менее суд почему-то признал ее банкротом, рассказал юрист.

Он удивлен и сумме неустойки, которую назначил суд, ведь, по его словам, она обычно составляет от ста до трехсот тысяч.

Кроме того, как отметил собеседник издания, у женщины были социальные причины нарушить обязательства перед банком: она мать-одиночка без постоянного дохода.

Бывшая бизнес-леди планирует обжаловать это решение.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
судбанкротбизнесобществонеустойкаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы