С матери-одиночки из Нижнего Тагила суд взыскал неустойку в 12 раз больше долга

С матери-одиночки из Нижнего Тагила, которой не удалось сохранить бизнес и пришлось обанкротиться, суд взыскал неустойку в 12 раз больше долга.

Тагильскую предпринимательницу суд признал банкротом за долг в 450 тысяч рублей и установил размер неустойки в 5,5 миллиона рублей, рассказал Е1 представитель общественной организации по защите прав потребителей «Блок-Пост» Дамир Садритдинов. Ирина Гапонова из Нижнего Тагила занималась розничной торговлей обуви, но решила закрыть убыточный бизнес. За долги в августе 2020 года банк подал на нее в суд для банкротства вместо того, чтобы взыскать средства. При этом женщина продолжала платить по одному из кредитов и к моменту судебного заседания общий долг составлял меньше 500 тысяч рублей. Человека можно признать банкротом, если долг у него больше полумиллиона. Тем не менее суд почему-то признал ее банкротом, рассказал юрист. Он удивлен и сумме неустойки, которую назначил суд, ведь, по его словам, она обычно составляет от ста до трехсот тысяч. Кроме того, как отметил собеседник издания, у женщины были социальные причины нарушить обязательства перед банком: она мать-одиночка без постоянного дохода. Бывшая бизнес-леди планирует обжаловать это решение.

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