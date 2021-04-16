Троллейбус въехал в дерево: ДТП с такси произошло на Эльмаше в Екатеринбурге

Инцидент случился 16 апреля на улице Таганской, 22. Водитель такси выезжал с второстепенной дороги, в результате чего столкнулся с троллейбусом. От силы удара общественный транспорт снес дерево, а такси протаранило забор и врезалось в дом. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.