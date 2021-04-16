Троллейбус въехал в дерево: ДТП с такси произошло на Эльмаше в Екатеринбурге

Троллейбус въехал в дерево: ДТП с такси произошло на Эльмаше в Екатеринбурге
Сегодня, 22:01ПроисшествияФото: E1.RU
ДТП с троллейбусом и такси произошло в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге.

Инцидент случился 16 апреля на улице Таганской, 22. Водитель такси выезжал с второстепенной дороги, в результате чего столкнулся с троллейбусом. От силы удара общественный транспорт снес дерево, а такси протаранило забор и врезалось в дом. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.

Там отметили, что в ДТП травмы получили водитель и пассажир троллейбуса, а также водитель машины. Пострадавшие были госпитализированы в больницу № 23.

Фото:E1.RU

Напомним, 16 апреля на трассе Екатеринбург — Тюмень произошло массовое ДТП с пятью автомобилями, в том числе большегрузами. В результате аварии погиб человек и еще четверо получили травмы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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