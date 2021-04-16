В течение часа после вакцинации от коронавируса умер пенсионер в Санкт-Петербурге

Мужчина после того, как ему поставили первый компонент вакцины от COVID-19, находился под наблюдением врачей и скончался в одном из медучреждений Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в четверг, 15 апреля.
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Специалистам предстоит выяснить причину случившегося и возможную связь летального случая с вакцинацией, рассказали «Федерал Пресс» в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Какая именно вакцина была поставлена 80-летнему пенсионеру, не уточняется.