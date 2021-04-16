В яму с кипятком провалилось такси в Екатеринбурге

Авария произошла 16 апреля 2021 года на перекрестке улиц Учителей и Сулимова в Екатеринбурге. В результате коммунальной аварии и прорыва теплотрассы с кипятком, легковое такси провалилось под асфальт, сообщает Е1.
Водитель смог выбраться из автомобиля самостоятельно. Горячая вода затопила улицу. Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Екатеринбурга, произошло повреждение тепловых сетей АО «ЕТК». На данный момент водоснабжение в этом районе прекращено.
На ликвидацию последствий аварии понадобится время. Приблизительное работы продлятся до 23:59 16 апреля. Отключение горячей воды у жителей не планируется. Подача воды и отопления будет осуществлена с пониженным давлением и температурой через обратный трубопровод.
Напомним, 26 марта автобус провалился под асфальт в Красноуральске. Асфальт достигал середины задних колес общественного транспорта.