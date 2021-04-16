В яму с кипятком провалилось такси в Екатеринбурге

В яму с кипятком провалилось такси в Екатеринбурге
Сегодня, 07:34ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Такси в Екатеринбурге провалилось под асфальт, кипяток из ямы вырвался наружу.

Авария произошла 16 апреля 2021 года на перекрестке улиц Учителей и Сулимова в Екатеринбурге. В результате коммунальной аварии и прорыва теплотрассы с кипятком, легковое такси провалилось под асфальт, сообщает Е1.

Водитель смог выбраться из автомобиля самостоятельно. Горячая вода затопила улицу. Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Екатеринбурга, произошло повреждение тепловых сетей АО «ЕТК». На данный момент водоснабжение в этом районе прекращено.

На ликвидацию последствий аварии понадобится время. Приблизительное работы продлятся до 23:59 16 апреля. Отключение горячей воды у жителей не планируется. Подача воды и отопления будет осуществлена с пониженным давлением и температурой через обратный трубопровод.

Напомним, 26 марта автобус провалился под асфальт в Красноуральске. Асфальт достигал середины задних колес общественного транспорта.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
дтпаварияямаасфальтЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы