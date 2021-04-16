За получение взяток при приеме экзамена на ВУ будут судить тагильского полицейского

За получение взяток при приеме экзамена на водительское удостоверение будут судить тагильского полицейского. За свои услуги мужчина брал от 6 до 10 тысяч рублей.

В отношении 42-летнего бывшего старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения ОРЭО ГИБДД МУ МВД России«Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по 291 статье УК РФ (получение взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. рублей), а также по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей). В данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства. Как установило следствие, обвиняемый, занимая должность старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения отделения городского РЭО ГИБДД, лично участвовал в приеме экзаменов на право управления транспортными средствами и выдавал водительские удостоверения. Этот факт позволил ему через посредника брать взятки с будущих водителей за сдачу экзамена. Как отметили в прокуратуре, за свои услуги полицейский просил вознаграждение в размере от 6 до 10 тысяч рублей. Мужчине инкриминируется 9 таких преступных эпизодов. Кроме того, в период с января 2008 года по февраль 2013 года обвиняемый на территории Нижнего Тагила незаконно приобрел ружье, которое, которое хранил в сейфе своей квартире до момента изъятия правоохранительными органами, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В скором времени дело будет передано в Тагилстроевский районный суд. Напомним, экс-начальнику ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову предъявили обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы. Экс-начальнику ГИБДД Нижнего Тагила грозит до четырех лет лишения свободы

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