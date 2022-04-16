Кондуктор избила и вытолкнула на асфальт из трамвая пьяного пассажира в Екатеринбурге

По словам очевидицы, мужчина был немного пьян, а кондуктор трамвая 24 маршрута вела себя агрессивно. Она на протяжении двух остановок избивала пассажиром валидатором, а затем вытолкнула его на улицу. При этом он упал лицом прямо на асфальт и не вставал.
Екатеринбурженка сообщила, что водитель трамвая и кондуктор попытались убрать пассажира с трамвайных путей и ехать дальше, но она вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Всех пассажиров высадили из общественного транспорта, пишет Ура.ру.
Напомним, в Нижнем Тагиле произошел скандал: подросток заявил, что его выгнал из трамвая кондуктор, так как ему не хватало двух рублей на проезд. Однако позже мальчик сознался, что ему добавили недостающую сумму пассажиры и он доехал до своей остановки.