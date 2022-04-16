Кондуктор избила и вытолкнула на асфальт из трамвая пьяного пассажира в Екатеринбурге

По словам очевидицы, мужчина был немного пьян, а кондуктор трамвая 24 маршрута вела себя агрессивно. Она на протяжении двух остановок избивала пассажиром валидатором, а затем вытолкнула его на улицу. При этом он упал лицом прямо на асфальт и не вставал.