Кондуктор избила и вытолкнула на асфальт из трамвая пьяного пассажира в Екатеринбурге

Кондуктор избила и вытолкнула на асфальт из трамвая пьяного пассажира в Екатеринбурге
Кондуктор избила и вытолкнула на асфальт из трамвая пьяного пассажира в Екатеринбурге
Сегодня, 11:34ПроисшествияФото: 1MI
Кондуктор избила подвыпившего пассажира валидатором и вытолкнула его из трамвая в Екатеринбурге.

По словам очевидицы, мужчина был немного пьян, а кондуктор трамвая 24 маршрута вела себя агрессивно. Она на протяжении двух остановок избивала пассажиром валидатором, а затем вытолкнула его на улицу. При этом он упал лицом прямо на асфальт и не вставал.

Екатеринбурженка сообщила, что водитель трамвая и кондуктор попытались убрать пассажира с трамвайных путей и ехать дальше, но она вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Всех пассажиров высадили из общественного транспорта, пишет Ура.ру.

Напомним, в Нижнем Тагиле произошел скандал: подросток заявил, что его выгнал из трамвая кондуктор, так как ему не хватало двух рублей на проезд. Однако позже мальчик сознался, что ему добавили недостающую сумму пассажиры и он доехал до своей остановки.

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Екатеринбург
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