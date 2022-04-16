Пойман похититель корма для кошек в Екатеринбурге

С помощью свидетельства сотрудницы и видеозаписей с камер стражи порядка сумели найти вора. Как оказалось, это был екатеринбуржец 1988 года рождения, имеющий судимость за грабёж и хранение наркотических веществ. Также мужчина выглядел нетрезвым.