Пойман похититель корма для кошек в Екатеринбурге

Пойман похититель корма для кошек в Екатеринбурге
Пойман похититель корма для кошек в Екатеринбурге
Сегодня, 15:14ПроисшествияФото: 1МI
Сотрудники полиции задержали екатеринбуржца, который украл в зоомагазине на улице Белинского кошачий корм 11 апреля 2022 года.

Посетитель зоомагазина взял с прилавка несколько пачек кошачьего корма и вышел, проигнорировав требование сотрудников магазина оплатить товар. Выяснилось, что стоимость украденного составила пять тысяч рублей, рассказала Е1 пресс-служба полиции Екатеринбурга.

С помощью свидетельства сотрудницы и видеозаписей с камер стражи порядка сумели найти вора. Как оказалось, это был екатеринбуржец 1988 года рождения, имеющий судимость за грабёж и хранение наркотических веществ. Также мужчина выглядел нетрезвым.

Житель Екатеринбурга рассказал, что употреблял недавно алкоголь, а корм он взял для своей кошки.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

Напомним, в Нижнем Тагиле недавно был задержан 39-летний мужчина за кражу одиннадцати мобильных телефонов. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиекражаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы