Пойман похититель корма для кошек в Екатеринбурге

Посетитель зоомагазина взял с прилавка несколько пачек кошачьего корма и вышел, проигнорировав требование сотрудников магазина оплатить товар. Выяснилось, что стоимость украденного составила пять тысяч рублей, рассказала Е1 пресс-служба полиции Екатеринбурга.
С помощью свидетельства сотрудницы и видеозаписей с камер стражи порядка сумели найти вора. Как оказалось, это был екатеринбуржец 1988 года рождения, имеющий судимость за грабёж и хранение наркотических веществ. Также мужчина выглядел нетрезвым.
Житель Екатеринбурга рассказал, что употреблял недавно алкоголь, а корм он взял для своей кошки.
Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
Напомним, в Нижнем Тагиле недавно был задержан 39-летний мужчина за кражу одиннадцати мобильных телефонов. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.