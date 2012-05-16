Аферы с кредитами стали традицией для сотрудников одного из магазинов Вагонки

Служба безопасности банка выяснила, что человека, на которого оформлен договор, в реальности не существует. А 22-летняя девушка, работающая кредитным экспертом в салоне кожи и меха, никак не может вспомнить, при каких обстоятельствах оформляла документы на это кредит. Более тщательная проверка обнаружила клиента магазина с очень похожей фамилией. Он тоже брал кредит для покупки.

Тогда правоохранители снова наведались к кредитному эксперту. И девушка во всём созналась. Она исправила в копии паспорта клиента серию и одну букву в фамилии. И на эту поддельную копию оформила кредит.