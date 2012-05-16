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Пока одна тагильчанка делала пенсионеру массаж, вторая его обворовала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пока одна тагильчанка делала пенсионеру массаж, вторая его обворовала

16 мая 2012, 15:20Происшествия
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