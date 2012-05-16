Пока одна тагильчанка делала пенсионеру массаж, вторая его обворовала

Женщины спросили дедушку, беспокоят ли его проблемы со здоровьем. Тот пожаловался им на боли в спине. Представители компании предложили пенсионеру сделать бесплатный массаж, и рассказали, что чудо-аппарат стоит 48 тысяч рублей. Но как раз для пенсионеров в компании действуют скидки, и тот же аппарат мужчине продадут за 12 тысяч.

Пенсионер обещал подумать и позвонить девушкам тогда, когда у него появятся деньги. Женщины ушли, и дедушка обнаружил оставленное удостоверение и пропажу восьми тысяч рублей. Буквально через несколько минут одна из девушек, которая делала массаж, вернулась за документом выразила свое недоумение, когда пенсионер спросил о пропавших деньгах, рассказывают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД.

Далее пенсионер обратился в отделение полиции №17, и правоохранители установили одну из мошенниц. 30-летняя тагильчанка уже имела судимость в 2011 году за мошенничество. Она предположила в разговоре с полицейскими, что деньги могла взять ее напарница.

Когда ту доставили в отделение, она призналась, что украла деньги и воспользовалась ими, чтобы раздать долги. При этом девушка заверила, что возместит потерпевшему причиненный материальный ущерб.

Это не первая встреча девушки с правоохранителями, рассказывает старший следователь следственного отдела № 2 Светлана Белькова. В настоящее время возбуждено уголовное дело, квалифицированное как кража. До суда девушка будет находиться под подпиской о невыезде.