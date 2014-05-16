Сегодня ночью в Нижнем Тагиле в пожаре погибла пенсионерка
16 мая 2014, 12:10Происшествия
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Сегодняшней ночью в 4:36 в пожарную часть Нижнего Тагила раздался звонок. На другом конце провода сообщали, что горит дом №71 по улице Чайковского в Дзержинском районе.
В пресс-службе МЧС сообщили, что на площади 100 кв.м. сгорели надворные постройки частного жилого дома.
В пожаре погибла 78-летняя пенсионерка. В настоящее время причины и ущерб устанавливаются.
Добавим, что в тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава. Тушение пожара происходило более двух часов. Полностью ликвидировать огонь удалось в 7:45.
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