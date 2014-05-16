Тагильчанин украл из церкви подсвечники, теперь он под подпиской о невыезде (ФОТО)

Дежурный незамедлительно передал информацию в отдел полиции № 16, откуда по указанному адресу направили ближайший наряд патрульно постовой службы, где полицейские и задержали подозреваемого. Мужчина нес громоздкие церковные атрибуты, частично прикрытые холщевыми мешками. Задержанного мужчину доставили в отдел полиции по ул. Островского, где он объяснил, что взял эти предметы в недостроенном помещении.

У оперативников не было никаких сомнений, что совершена кража из церкви. В том районе, где задержали злоумышленника, расположен храм Александра Невского, поэтому сотрудники полиции тут же связались с его настоятелем отцом Геннадием. Отец Геннадий сначала проверил наличие подсвечников в самом храме, но там было все в полной сохранности. Затем настоятель наведался в помещение газовой котельной, расположенной рядом с церковью и используемой также в качестве подсобного помещения. К его удивлению, дверь в котельную была открыта, крепкий навесной замок, на который всегда закрывается дверь, отсутствовал. Два подсвечника, хранящиеся в подсобном помещении, исчезли. По словам отца Геннадия, ближе к лету в церковь приходит меньше прихожан, поэтому на этот период убирают лишние подсвечники.

Настоятель храма после обнаружения пропажи перезвонил в полицию и подтвердил факт кражи. На место происшествия направили следственно-оперативную группу. Эксперт тщательно осмотрел место происшествия, но сорванный замок так и не обнаружил нигде поблизости.

Отец Геннадий выразил искреннюю благодарность сотрудникам правоохранительных органов за профессиональную работу и оперативное раскрытие преступления. Скорее всего, злоумышленник в ночное время проник в подсобное помещение, а уже днем был задержан полицейскими.

Полицейские же уверены, что раскрыть преступление и задержать подозреваемого в столь короткие сроки помогло своевременное обращение в органы внутренних дел неравнодушных граждан.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, так как храму причинен значительный материальный ущерб. Латунные подсвечники, по словам настоятеля храма, представляют определенную художественную ценность.

Задержанный 39-летний мужчина не имеет постоянного места работы, 9 лет назад отбывал наказание за совершенный грабеж. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Это уже не первое преступление, раскрытое сотрудниками отдела полиции № 16, связанное с хищением предметов религиозного культа. В конце апреля был задержан молодой человек, похитивший из дома пожилой тагильчанки две иконы, передававшиеся в семье из поколения в поколение.

К сожалению, многие забывают, что лето - это пора отпусков и выходных на даче, а значит, и пора квартирных воров. Только надежные металлические двери могут на время остановить преступника, поэтому не стоит на них экономить. И, конечно же, следует установить сигнализацию - большинство квартирных воришек просто не станут связываться с такой квартирой.