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Тагильчанин украл из церкви подсвечники, теперь он под подпиской о невыезде (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин украл из церкви подсвечники, теперь он под подпиской о невыезде (ФОТО)

16 мая 2014, 09:20ПроисшествияЕвгения
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