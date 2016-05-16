Отметил день рождения: в Нижнем Тагиле новоиспеченный совершеннолетний вместе с друзьями разбил голову мужчине

Около пяти часов утра 52-летний тагильчанин возвращался домой, когда к нему подошли двое пьяных и попросили закурить. После этого мужчина почувствовал мощный удар по голове тяжелым предметом. Пока жертва была без сознания, злоумышленники забрали у неё сотовый. В травмпункте врачи наложили на рану потерпевшего несколько швов.

Ориентировку на подозреваемых разослали по всем отделам полиции. Позже правоохранители задержали двух подозрительных пьяных парней на улице Победы. В них пострадавший признал своих обидчиков. Установлено, что в компании был и третий. Парень совершил преступление в день празднования своего 18-летия.

В полиции говорят, что раннее молодой человек совершал насилие над близкими, многократно привлекался к административной ответственности и состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Молодому преступнику исполнилось 18 лет, и за разбой его ждет уже вполне «взрослый» срок – 10 лет тюрьмы.