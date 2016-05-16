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Отметил день рождения: в Нижнем Тагиле новоиспеченный совершеннолетний вместе с друзьями разбил голову мужчине
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отметил день рождения: в Нижнем Тагиле новоиспеченный совершеннолетний вместе с друзьями разбил голову мужчине

16 мая 2016, 16:15ПроисшествияТимофей Данилов
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