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«Резко свернул влево»: в Белоярском районе 13-летний велосипедист попал под колеса ВАЗа (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Резко свернул влево»: в Белоярском районе 13-летний велосипедист попал под колеса ВАЗа (ФОТО)

16 мая 2016, 10:45ПроисшествияТимофей Данилов
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