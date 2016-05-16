«Резко свернул влево»: в Белоярском районе 13-летний велосипедист попал под колеса ВАЗа (ФОТО)

ДТП случилось вчера около часа дня на автодороге в Белоярском районе. По проезжей части в одном направлении двигались юный велосипедист и ВАЗ-21093 под управлением 45-летнего автолюбителя.

Неожиданно подросток вывернул руль влево и оказался прямо перед легковым автомобилем. Водитель не успел среагировать и вовремя нажать на тормоз. В результате подросток попал под колёса отечественного авто.

С сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой закрытого типа, а также ссадинами и ушибами пострадавшего ребенка отвезли в лечебное учреждение.

ФОТО: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области

В областном ГИБДД отметили, что юный велосипедист выехал на трассу без средств защиты.