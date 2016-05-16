Сегодня в Нижнем Тагиле на Вагонке в аварии пострадал мотоциклист
16 мая 2016, 12:30ПроисшествияПавел Щербина
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Инцидент произошёл сегодня утром на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Недалеко от Вагоностроителей,2 произошло столкновение мотоцикла и автомобиля Hyundai. Мотоциклист сейчас находится на осмотре в больнице рассказал журналисту TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.
Читатели сообщают в редакцию TagilCity.ru о том, что авария произошла несколько часов назад. По словам очевидцев, автомобилист проехал по ноге мотоциклиста. Портал TagilCity.ru будет следить за развитием ситуации и позже расскажет подробности.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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