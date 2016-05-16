Сегодня в Нижнем Тагиле на Вагонке в аварии пострадал мотоциклист

Недалеко от Вагоностроителей,2 произошло столкновение мотоцикла и автомобиля Hyundai. Мотоциклист сейчас находится на осмотре в больнице рассказал журналисту TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.

Читатели сообщают в редакцию TagilCity.ru о том, что авария произошла несколько часов назад. По словам очевидцев, автомобилист проехал по ноге мотоциклиста. Портал TagilCity.ru будет следить за развитием ситуации и позже расскажет подробности.