Тагильские полицейские разыскивают трудного подростка (ФОТО)

Девушка живет в доме по улице Захарова вместе со своей бабушкой, которая уехала в Кировград. С 21 марта о местонахождении Вики ничего неизвестно. На занятия в школу она не ходит, на звонки не отвечает.

Рост пропавшей около 152 сантиметров, коренастое телосложение, волосы волнистые темно-коричневые, карие глаза.

Несовершеннолетняя была одета в розовую куртку, черные брюки и синюю толстовку. На запястье Виктория имеет татуировку ласточки.

ФОТО: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

Девушка осталась без попечения родителей – они просто уехали из Нижнего Тагила, поменяв место жительства. Дочери информацию о том, где сейчас проживают, родители не сказали.

До своего исчезновения Виктория не раз убегала из дома, склонна к бродяжничеству. За подростком числится уголовное наказание за грабеж. Анисимова обучается по индивидуальной форме в 81-й школе. Известно, что ранее инспекторы ПДН направили в органы опеки и попечительства информацию о назначении временного опекуна и помещение в учреждение гособеспечения.

Если вам что-либо известно о местонахождении Виктории Анисимовой, сообщите об этом по одному из этих телефонов:

97-65-02 - отдел полиции №20;

97-65-07 – отдел уголовного розыска;

97-65-14 – подразделение по делам несовершеннолетних

или по телефону «02».