В Екатеринбурге молодой человек сжёг пассажирский автобус (ФОТО)

В ночь с субботы на воскресенье у дома на улице Компромиссной полыхал пассажирский автобус. Пожарные полностью потушили огонь, однако восстановлению общественный транспорт не подлежит.

Водитель сгоревшего ПАЗа пояснил, что только первый день работает на маршруте. Как правило, все автобусы оставляли на ночь на охраняемой парковке, но в этот раз водитель припарковал транспорт у своего дома.