В Екатеринбурге молодой человек сжёг пассажирский автобус (ФОТО)
16 мая 2016, 08:35ПроисшествияТимофей Данилов
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Водитель автобуса на ночь припарковал транспорт около своего дома.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь с субботы на воскресенье у дома на улице Компромиссной полыхал пассажирский автобус. Пожарные полностью потушили огонь, однако восстановлению общественный транспорт не подлежит.
Водитель сгоревшего ПАЗа пояснил, что только первый день работает на маршруте. Как правило, все автобусы оставляли на ночь на охраняемой парковке, но в этот раз водитель припарковал транспорт у своего дома.
Полицейским удалось найти поджигателя. Им оказался 21-летний житель Екатеринбурга. Сейчас правоохранители выясняют, по какой причине задержанный поджег автобус.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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