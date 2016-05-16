В Нижнем Тагиле мужчина выстрелом убил соседскую собаку за то, что та мешала ему спать (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь с 13.05.2016 на 14.05.2016 в 23:48 наш сосед убил нашу собаку породы алабай, стрельнув в него с крыши нашего гаража. На крышу нашего гаража он попал через свой дом. Собака была закрыта, никому не мешала никогда. От соседа я ни разу не слышала, что моя собака ему мешает спать, как он сейчас утверждает. Момент убийства собаки зафиксировала камера (у нас установлено видеонаблюдение по периметру). Заявление в полицию я написала, момент убийства был показан сотрудникам полиции. Сосед ничего не отрицает, но так даже и не извинился передо мной сообщила в редакцию TagilCity.ru тагильчанка Екатерина.

Екатерина предоставила в редакцию TagilCity.ru кадры произошедшего, заснятые на две камеры видеонаблюдения на ул. Малая Гальянская. На первой видеозаписи можно видеть то, как мужчина дразнит собаку. На второй видеозаписи мужчина сверху подходит к двору, где жила собака и делает выстрел. После выстрела собака падает и больше не встаёт. TagilCity.ru обращает внимание читателей на то, что видео и фотографии сайта относятся к категории «18+».

В полиции подтвердили факт получения заявления от пострадавшей стороны.

В полицию поступило заявление о произошедшем. Сейчас производится опрос возможных свидетелей. Выясняются обстоятельства случившегося рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

Расследование преступления взяли на свой контроль и городские зоозащитники.

С женщиной, у которой убили собаку, уже ведётся работа. У них очень хорошая доказательная база. У них есть видео, признание соседа, который оправдывает свой поступок тем, что собака мешала ему спать. В подобных случаях обязательно нужно обращаться в полицию. Если по тем или иным причинам полиция принимает заявление, но не работает по нему, можно приходить с фотографиями и свидетелями к нам. У наших специалистов есть достаточный опыт в мотивации полиции на расследование подобных преступлений. Конкретно в этой ситуации на лицо совершение соседом преступления по ст. 245.1 УК РФ (жестокое обращение с животными – прим. ред.) прокомментировала журналистам TagilCity.ru зоозащитница, номинант на премию «Человек года - 2016», Диана Гордеева.

Статьей 245.1 УК РФ предусмотрено наказание до одного года лишения свободы.

Напоминаем, ранее в Нижнем Тагиле произошёл эпизод, когда другой мужчина 9 раз стрелял в кота за то, что тот громко мяукал. В полицию хозяева животного не обращались.