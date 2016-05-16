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В Нижнем Тагиле мужчина выстрелом убил соседскую собаку за то, что та мешала ему спать (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле мужчина выстрелом убил соседскую собаку за то, что та мешала ему спать (ФОТО, ВИДЕО)

16 мая 2016, 16:35ПроисшествияПавел Щербина
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