В поселке под Екатеринбургом пятеро пьяных жителей избили полицейских

Преступление было совершенно в ночь на 28 апреля. Пятеро жителей Екатеринбурга, будучи пьяными и под воздействием наркотиков, приехали на своем ВАЗе во двор дома по улице Ушакова в поселке Рудный.

Там они, вооружившись палками и металлическими трубами, напали на троих полицейских. Силовики выявляли в этом поселке факты незаконного оборота наркотиков.

Одного из нападавших удалось задержать на месте преступления, остальных сыщики нашли позже. Сейчас двое агрессоров заключены под стражу, а троим избрана иная мера пресечения. Возбуждено уголовное дело.