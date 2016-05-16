В поселке под Екатеринбургом пятеро пьяных жителей избили полицейских
16 мая 2016, 14:40ПроисшествияТимофей Данилов
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Злоумышленники били правоохранителей палками и трубами.
Сюжеты: Екатеринбург
Преступление было совершенно в ночь на 28 апреля. Пятеро жителей Екатеринбурга, будучи пьяными и под воздействием наркотиков, приехали на своем ВАЗе во двор дома по улице Ушакова в поселке Рудный.
Там они, вооружившись палками и металлическими трубами, напали на троих полицейских. Силовики выявляли в этом поселке факты незаконного оборота наркотиков.
Одного из нападавших удалось задержать на месте преступления, остальных сыщики нашли позже. Сейчас двое агрессоров заключены под стражу, а троим избрана иная мера пресечения. Возбуждено уголовное дело.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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