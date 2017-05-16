Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом на трассе под Красноуфимском: четыре человека погибли (ФОТО)

Как пишет Е1, водитель иномарки превысил скорость и потерял контроль над дорогой. В результате допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с пассажирским автобусом.

После столкновения иномарка загорелась. Погибли три пассажира и водитель. Еще одного пассажира удалось спасти. У водителя автобуса диагностированы переломы. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Он ехал без пассажиров.