Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом на трассе под Красноуфимском: четыре человека погибли (ФОТО)
16 мая 2017, 09:50Происшествия
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Четыре человека погибли в аварии под Красноуфимском. Водитель «БМВ» не справился с управлением.
Как пишет Е1, водитель иномарки превысил скорость и потерял контроль над дорогой. В результате допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с пассажирским автобусом.
После столкновения иномарка загорелась. Погибли три пассажира и водитель. Еще одного пассажира удалось спасти. У водителя автобуса диагностированы переломы. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Он ехал без пассажиров.
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Фото: Е1
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