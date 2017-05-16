Неопытный водитель на «Лексусе» совершил наезд на мужчину на пешеходном переходе в Екатеринбурге (ФОТО)
16 мая 2017, 09:30Происшествия
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В Екатеринбурге молодой водитель на «Лексусе» совершил наезд на пешехода.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, стаж водителя дорогой иномарки – всего год. Пешеход получил тяжелые травмы – перелом обоих ног и ЧМТ. Сейчас он находится в коме.
Установлено, что 46-летний мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства аварии уточняются.
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Фото: Е1
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