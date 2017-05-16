Тело 15-летнего школьника было обнаружено в посёлке Бисерть Свердловской области
16 мая 2017, 08:45Происшествия
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В Бисерти Свердловской области местные жители обнаружили тело юноши.
Сюжеты: Екатеринбург
Им оказался 15-летний школьник, пишет Уралинформбюро.
На теле молодого человека нет следов насильственной смерти и самоубийства. Следователи прорабатывают различные версии случившегося.
В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Специалисты проводят проверку, беседуют с родственниками, друзьями погибшего.
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