Труп молодого человека из Киргизии с ножевыми ранениями был найден в лесу в Екатеринбурге

Окровавленное тело было найдено в лесополосе на Сортировке ещё 11 мая.

Труп обнаружили местные жители. Знакомая убитого парня рассказала, что он приехал в Екатеринбург за день до смерти. В роковой день он вышел погулять со своим племянником. Местоположение второго устанавливают следователи отдела по Железнодорожному району, пишет E1.ru.