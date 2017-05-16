В результате пожара в одной из квартир Екатеринбурга погиб пенсионер
16 мая 2017, 10:10Происшествия
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В Екатеринбурге в результате пожара погиб пенсионер. Сообщение о возгорании поступило на пульт ЕДДС в 2 часа ночи.
Сюжеты: Екатеринбург
Огнеборцев вызвали соседи пенсионера. Они увидели задымление на лестничной клетке. Пожарные сработали довольно быстро. Площадь возгорания составила 3 кв. м. Однако, к моменту приезда огнеборцев, мужчина уже скончался.
Как пишет Е1, огнем были охвачены телевизор и кресло с погибшим. Пока вариантов возгорания два – курение и возгорание телевизора.
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