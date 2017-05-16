Весь город остался без воды: крупная коммунальная авария произошла в Красноуральске

Как пишет URA.RU , сообщение об отключении воды появилось на подъездах домов только сегодня. В городе не работают школы и детские сады.

Оказалось, что прорыв на водоводе был обнаружен еще 4 дня назад. Все это время принимались меры по устранению аварии. Начальник Управления ЖКХ города сказал, что жители Красноуральска были оповещены заблаговременно, и вода отключена на сутки.