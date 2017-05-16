Житель Екатеринбурга изнасиловал цветочницу и подарил украденный из магазина букет своей матери

24-летний молодой человек угрожая продавщице ножом, совершил кражу из кассы, а также взял розы, мягкие игрушки и сотовый телефон. Более того, он надругался над женщиной.

Пострадавшая обратилась в полицию. На следующий день молодой человек был задержан. Им оказался ранее судимый за аналогичный случай екатеринбуржец. Правоохранители выяснили, что молодой человек подарил похищенные розы матери, а телефон прихватил из киоска для своей девушки.

Задержан преступник был 11 мая. Известно, что он попытался скрываться в Перми, однако, осознавая, что его все равно найдут, вернулся в столицу Урала, передает Деловой квартал.