Житель Екатеринбурга изнасиловал цветочницу и подарил украденный из магазина букет своей матери
16 мая 2017, 07:15Происшествия
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В Екатеринбурге под суд попадет местный житель за изнасилование и разбой. Преступление случилось в ночь на 6 мая в одном из цветочных магазинов.
Сюжеты: Екатеринбург
24-летний молодой человек угрожая продавщице ножом, совершил кражу из кассы, а также взял розы, мягкие игрушки и сотовый телефон. Более того, он надругался над женщиной.
Пострадавшая обратилась в полицию. На следующий день молодой человек был задержан. Им оказался ранее судимый за аналогичный случай екатеринбуржец. Правоохранители выяснили, что молодой человек подарил похищенные розы матери, а телефон прихватил из киоска для своей девушки.
Задержан преступник был 11 мая. Известно, что он попытался скрываться в Перми, однако, осознавая, что его все равно найдут, вернулся в столицу Урала, передает Деловой квартал.
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