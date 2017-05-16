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Житель Екатеринбурга изнасиловал цветочницу и подарил украденный из магазина букет своей матери
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга изнасиловал цветочницу и подарил украденный из магазина букет своей матери

16 мая 2017, 07:15Происшествия
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