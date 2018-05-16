2000 жителей эвакуировано из-за взрыва боеприпасов в военной части в Удмуртии (ВИДЕО)

Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, сейчас проводится эвакуация населения из военного городка, остановлено движение по близлежащей трассе.

Также, по информации МЧС, людей эвакуируют из деревни Баграш-Бигра, села Уром, Бобья-Уча и Ильинское.

В тушении пожара принимают участие 28 единиц техники. На месте ЧП находится глава МЧС Республики Петр Фомин и Председатель Правительства Ярослав Семенов.

Власти отмечают, что на территории военной части, где произошло возгорание, нет жилых и социально значимых объектов, пишет Udm-info.