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Десятилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Каменске-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Десятилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Каменске-Уральском

16 мая, 20:45Происшествия
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