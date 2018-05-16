Десятилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Каменске-Уральском
16 мая, 20:45Происшествия
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Вечером 15 мая десятилетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома в Каменске-Уральском. Ребенок остался жив.
Медики «скорой помощи» доставили мальчика в больницу с тяжелыми травмами. На место происшествия выезжали оперативники. Следственный отдел устанавливает все обстоятельства происшествия, сообщает «Наша газета».
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