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Жительница Серова погибла во время пьяной ссоры от колото-резаных ран
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Серова погибла во время пьяной ссоры от колото-резаных ран

16 мая, 06:05Происшествия
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