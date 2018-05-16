Жительница Серова погибла во время пьяной ссоры от колото-резаных ран
16 мая, 06:05Происшествия
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В квартире одного их жилых домов Серова было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранительные органы задержали местного жителя.
В ночь на 15 мая в квартире дома по улице Мира в Серове было обнаружено тело 31-летней женщины. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате нанесения двух колото-резаных ранений при помощи холодного оружия.
По горячим следам следователи задержали 31-летнего местного жителя, который приходился знакомым погибшей. В ходе допроса мужчина сознался в том, что убил жертву в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Орудием убийства стал нож.
Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, подозреваемый на данный момент задержан. Правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России.
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