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Мужчина на Lada Priora протаранил крыльцо магазина в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Мужчина на Lada Priora протаранил крыльцо магазина в Екатеринбурге

Сегодня, 10:00ПроисшествияФото: Е1.ru
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