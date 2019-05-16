Мужчина на Lada Priora протаранил крыльцо магазина в Екатеринбурге
Вечером 15 мая водитель на автомобиле Lada Priora протаранил входную группу магазина, пишет портал Е1.
Инцидент произошел на Эльмаше. Автомобилист двигался по улице Шефской в сторону улицы Бакинских комиссаров. Мужчина не справился с управлением, проехал через две пешеходных дорожки и врезался в ступени магазина по адресу улица Шефская, 108.
Как сообщил водитель, ДТП произошло потому, что в автомобиле отказали тормоза, и он не смог справиться с транспортным средством. Автомобилисту потребовалась медицинская помощь, он доставлен в больницу с травмой головы.
В момент аварии пешеходов поблизости не было, никто не пострадал. Также в машине находился пассажир, он не получил серьезных травм.
15 мая в Нижнем Тагиле пострадал пассажир мотоцикла. ДТП произошло на Тагилстрое, водитель автомобиля совершил наезд на мотоциклиста, не предоставив ему преимущество движения. Пассажир мотоцикла госпитализирован с травмой ноги.