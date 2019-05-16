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СКР отрицает причастность наркоманов к убийству подростка в Первоуральске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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СКР отрицает причастность наркоманов к убийству подростка в Первоуральске

Сегодня, 17:42ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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