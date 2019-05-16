СКР отрицает причастность наркоманов к убийству подростка в Первоуральске

По версии Следственного комитета, смерть мальчика не связана с криминальной деятельностью. Дело возбудили для выяснения обстоятельств происшествия следственным путем, подчеркнуло ведомство. Точную причину гибели подростка установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что тело юноши обнаружили 10 мая. Очевидцы утверждали в соцсетях, что на подростка напала компания наркоманов и забила его до смерти. Знакомый погибшего написал, что полиция поймала одного из подозреваемых.

Умер, потому что, когда его избивали, кто-то из токсикоманов пнул ему по кадыку, от чего он начал задыхаться, затем задохнулся и умер, написала в соцсети знакомая погибшего.

Мать подростка рассказала изданию Shaytanka.ru, что в морге ей не дали заключения о смерти, так как патологоанатом был занят. Женщина знает о драке только со слов друзей погибшего.

2 В Первоуральске группа молодых людей до смерти забила подростка Фото 15-летнего подростка до смерти забила группа молодых людей, сообщается в группе «Инцидент Первоуральск» в соцсети.