В Екатеринбурге изъяли и уничтожили полторы тонны санкционных груш

Представители Россельхознадзора выяснили, что груши вырастили в Белоруссии, следовательно, товар запрещен к ввозу в Россию.

Закон о санкциях на белорусский импорт вступил в силу с 12 апреля 2019 года. Сотрудники таможни отметили, что на российской границе за последний месяц неоднократно задерживали десятки фур с товаром, на который не была предъявлена соответствующая документация.