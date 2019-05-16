В Екатеринбурге изъяли и уничтожили полторы тонны санкционных груш
Сегодня, 21:03ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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В Екатеринбурге таможенники нашли на овощебазе крупную партию санкционных груш, на которую владелец предъявил поддельные документы, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
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Представители Россельхознадзора выяснили, что груши вырастили в Белоруссии, следовательно, товар запрещен к ввозу в Россию.
Закон о санкциях на белорусский импорт вступил в силу с 12 апреля 2019 года. Сотрудники таможни отметили, что на российской границе за последний месяц неоднократно задерживали десятки фур с товаром, на который не была предъявлена соответствующая документация.
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Полуторатонная партия груш, по решению ведомства, была уничтожена.
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