В Екатеринбурге противников Храма-на-Драме отправили в СИЗО

Самое высокое наказание в виде десяти суток административного ареста получили Андрей Зырянов, Алексей Воробьев и Айдар Исламов. Еще два участника акции, Артем Козлов и Петр Торлопов, отправятся в СИЗО на восемь суток.

По пять суток ареста получили 10 участников акции: Павел Коробов, Антон Трубин, Сергей Тимофеев, Сергей Патрушев, Егор Балтинских, Азат Рахматуллин, Евгений Старцев, Артур Андреев, Алексей Козлов и Даниил Пугин.

Денису Маркову и Сергею Афанасьеву избрано наказание в виде трех суток административного ареста. К наименьшему сроку приговорен Никита Яблонский.