В Екатеринбурге противников Храма-на-Драме отправили в СИЗО
В Екатеринбурге 21 противник строительства Храма-на-Драме получил наказание от трех до десяти суток административного ареста. Мужчины отправлены в СИЗО за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), сообщает портал Е1.
Самое высокое наказание в виде десяти суток административного ареста получили Андрей Зырянов, Алексей Воробьев и Айдар Исламов. Еще два участника акции, Артем Козлов и Петр Торлопов, отправятся в СИЗО на восемь суток.
По пять суток ареста получили 10 участников акции: Павел Коробов, Антон Трубин, Сергей Тимофеев, Сергей Патрушев, Егор Балтинских, Азат Рахматуллин, Евгений Старцев, Артур Андреев, Алексей Козлов и Даниил Пугин.
Денису Маркову и Сергею Афанасьеву избрано наказание в виде трех суток административного ареста. К наименьшему сроку приговорен Никита Яблонский.
Напомним, что в течение трех дней в Екатеринбурге проходят акции в защиту сквера у Театра драмы, где началось строительство Храма святой Екатерины. Несмотря на протестующих, в сквер завезли бетонные блоки.