В Нижнем Тагиле минувшей ночью из пожара спасены два человека

Ночью 16 мая в Нижнем Тагиле произошло два пожара. Первый пожар случился в дачном доме в коллективном саду № 16 НТМК. Помимо дачного дома сгорела баня. Площадь пожара составила 57 квадратных метров. В тушении огня принимали участие пять человек личного состава на двух единицах специализированной техники. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. В огне никто не пострадал.

Второй пожар случился в Нижнем Тагиле в частном доме на Старой Гальянке в 05:40. Пламя повредило крышу и стены дома. Также сгорели домашние вещи. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. С применением дыхательных масок из дома были эвакуированы два человека. В тушении огня принимали участие 14 сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Причина возгорания устанавливается.