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В Серове на металлургическом заводе погиб 25-летний рабочий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Серове на металлургическом заводе погиб 25-летний рабочий

Сегодня, 09:44ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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