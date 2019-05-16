В Серове на металлургическом заводе погиб 25-летний рабочий

25-летний агломератчик был обнаружен мертвым в комнате отдыха на Надеждинском металлургическом заводе. Причина смерти работника будет установлена в результате вскрытия.

Может быть, он умер от общего заболевания, может быть, надышался какого-то газа — пока неизвестно. В комиссию по расследованию гибели рабочего вошли члены профсоюза горно-металлургической отрасли, цитирует Ура.ру пресс-секретаря федерации профсоюзов Свердловской области.

По факту гибели работника СКР организовал доследственную проверку. По предварительным данным, на теле мужчины не было обнаружено признаков насильственной смерти. Об этом заявил Ура.ру руководитель СКР по Свердловской области Максим Чалков.